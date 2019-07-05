Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

Пресс-секретарь главы Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина, которая ведет Telegram-канал «Барышня в Смольном», побеседовала с новым главой комитета по межнациональным отношениям Олегом Капитановым о его ожиданиях от госслужбы.

Он отметил, что решение возглавить комитет по межнациональным отношениям не было спонтанным. По словам Капитанова, он давно стремился поработать в исполнительной власти и делать на государственной службе конкретные вещи, которые «можно потрогать руками».

Капитанов также признался, что не ожидал такой реакции на уход в Смольный от однопартийцев, в том числе обвинений в предательстве от Владимира Жириновского.

Чиновник подчеркнул, что не предавал ни партию и Жириновского и все, что он делает, идет ей на пользу.

«Он сам говорил о том, что было бы неплохо, если партии достанется после выборов кресло вице-губернатора или члена правительства», — отметил Капитанов.

Чиновник также объяснил, что хотел продолжать губернаторскую гонку, но не смог собрать нужное число подписей.

26 июня Беглов предложил Капитанову пост главы Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Он согласился принять должность и приостановил свое членство в ЛДПР.