Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

 Крупнейший в РФ троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам

Крупнейший в РФ троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Россиян в Ливии могли задержать за встречу с Саифом Каддафи, заявил Багдарасаров

Россиян в Ливии могли задержать за встречу с Саифом Каддафи, заявил Багдарасаров

 Россиян могли задержать в Ливии из-за встречи с сыном Каддафи

Россиян могли задержать в Ливии из-за встречи с сыном Каддафи

Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

 Крупнейший в РФ троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам

Крупнейший в РФ троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Россиян в Ливии могли задержать за встречу с Саифом Каддафи, заявил Багдарасаров

Россиян в Ливии могли задержать за встречу с Саифом Каддафи, заявил Багдарасаров

 Россиян могли задержать в Ливии из-за встречи с сыном Каддафи

Россиян могли задержать в Ливии из-за встречи с сыном Каддафи

19:48   5 Июля 2019
Россия

Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

Пресс-секретарь главы Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина, которая ведет Telegram-канал «Барышня в Смольном», побеседовала с новым главой комитета по межнациональным отношениям Олегом Капитановым о его ожиданиях от госслужбы.

Он отметил, что решение возглавить комитет по межнациональным отношениям не было спонтанным. По словам Капитанова, он давно стремился поработать в исполнительной власти и делать на государственной службе конкретные вещи, которые «можно потрогать руками».

Капитанов также признался, что не ожидал такой реакции на уход в Смольный от однопартийцев, в том числе обвинений в предательстве от Владимира Жириновского.

Чиновник подчеркнул, что не предавал ни партию и Жириновского и все, что он делает, идет ей на пользу.

«Он сам говорил о том, что было бы неплохо, если партии достанется после выборов кресло вице-губернатора или члена правительства», — отметил Капитанов.

Чиновник также объяснил, что хотел продолжать губернаторскую гонку, но не смог собрать нужное число подписей.

26 июня Беглов предложил Капитанову пост главы Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Он согласился принять должность и приостановил свое членство в ЛДПР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#лдпр #смольный #капитанов #барышнявсмольном

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...