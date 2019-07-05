Россиян в Ливии могли задержать за встречу с Саифом Каддафи, заявил Багдарасаров

Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей могли задержать из-за встречи россиян с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном экс-главы страны Муаммара Каддафи. Так считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, пишет ФАН. Ранее Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании социологов, которые изучали страну. Они занимались исследованием и анализом данных о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране. Первый отчет по результатом проделанной работе обнародовали 1 июля.

Сотрудники Фонда встречались со старейшинами, взяли интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи. Багдасаров предполагает, что именно это и могло стать причиной задержания россиян.

Он отметил, что это зона влияния вице-премьера временного правительства Ливии Али Фарадж аль-Катрани. По мнению эксперта, каждый лидер в Ливии желает иметь поддержку Запада и России в надежде на власть. Багдарасов заявил, что гражданская война в Ливии продлится долго. Политолог Евгений Сатановский уверен, что Сейф аль-Каддафи, сын Муаммара Каддафи, был использован в качестве разменной монеты в политических целях. Также Сатановский обратил внимание, что в текущей ситуации в Ливии может произойти что угодно.