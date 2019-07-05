Россиян могли задержать в Ливии из-за встречи с сыном Каддафи

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов связал задержание социологов из российского Фонда защиты национальных ценностей властями Ливии с их встречей с сыном покойного лидера африканской республики Муаммара Каддафи — Саифом аль-Исламом Каддафи, потенциального кандидата в президенты.

«Возможно, группу задержали из-за встречи с Саифом, вторым сыном Каддафи. Если в сообщении говорится о том, что задержали власти Ливии, то это был "Сарадж" (подконтрольная властям вооруженная группировка - прим. ред.). Это возможно, если выстраивать такую линию», — говорит Балмасов.

Рабочая группа изучала гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Среди задержанных известный социолог Максима Шугалея. Эксперты Фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Первые отчеты о проделанной работе были опубликованы на сайте Фонда 1 июля. По данным Фонда, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявили каких-либо обвинений.

Информация о задержании поступила 5 июля, хотя сотрудники находились под стражей с мая текущего года. Сейчас Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении.