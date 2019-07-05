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19:13   5 Июля 2019
Весь мир

Задержанные в Ливии Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей не вмешивались в выборы 

Задержанные в Ливии Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей не вмешивались в выборы 

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил задержание сотрудников на территории Ливии, пишет РИА Новости.

Среди задержанных — социолог, руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей.

В настоящее время ведутся переговоры об их освобождении.  Малькевич уверяет, что сотрудники только проводили социологические опросы, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Первые отчеты по результатам исследований были обнародованы в начале текущего месяца.

Глава Фонда подчеркнул, что социологи не вмешивались в электоральные процессы в стране, они исключительно наблюдали. 

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Автор: Олег Королев
#ливия #малькевич

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