Задержанные в Ливии Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей не вмешивались в выборы 

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил задержание сотрудников на территории Ливии, пишет РИА Новости.

Среди задержанных — социолог, руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей.

В настоящее время ведутся переговоры об их освобождении. Малькевич уверяет, что сотрудники только проводили социологические опросы, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Первые отчеты по результатам исследований были обнародованы в начале текущего месяца.

Глава Фонда подчеркнул, что социологи не вмешивались в электоральные процессы в стране, они исключительно наблюдали.