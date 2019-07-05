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18:56   5 Июля 2019
Весь мир

Социолог Максим Шугалей находится в числе задержанных в Ливии россиян

Социолог Максим Шугалей находится в числе задержанных в Ливии россиян

В числе задержанных в Ливии россиян находится социолог, руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей, чьи сотрудники были задержаны еще в мае текущего года.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании социологов ливийскими властями. В сообщении подчеркивалось, что сотрудники исследовательской группы проводили только социологические опросы для изучения гуманитарной, культурной и политической обстановки в стране. Они не вмешивались в электоральные процессы в Ливии, подчеркнули в ФЗНЦ.

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Автор: Ольга Шпакова
#задержание #ливия #африка #фонд #социологи #максим шугалей

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