Социолог Максим Шугалей находится в числе задержанных в Ливии россиян

В числе задержанных в Ливии россиян находится социолог, руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей, чьи сотрудники были задержаны еще в мае текущего года.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании социологов ливийскими властями. В сообщении подчеркивалось, что сотрудники исследовательской группы проводили только социологические опросы для изучения гуманитарной, культурной и политической обстановки в стране. Они не вмешивались в электоральные процессы в Ливии, подчеркнули в ФЗНЦ.