Крупнейший в РФ троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам

Крупнейший в России производитель троллейбусов «Тролза» после вмешательства прокуратуры выплатил свыше 500 работникам долги по зарплате на сумму 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В марте компания перевела почти половину работников в режим простоя и сообщила о возможном сокращении 500 из более чем 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства требуется около 470 миллионов рублей.

Местные власти сообщали, что вместе с собственниками «Тролзы» ведут переговоры о привлечении на завод инвестора.

Прокуратура при проверке соблюдения трудового законодательства выявило, что завод задолжал 513 работникам зарплату в размере 7,6 миллиона рублей. Благодаря принятым мерам задолженность по зарплате полностью погашена.