Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

 Крупнейший в РФ троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам

Крупнейший в РФ троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Россиян в Ливии могли задержать за встречу с Саифом Каддафи, заявил Багдарасаров

Россиян в Ливии могли задержать за встречу с Саифом Каддафи, заявил Багдарасаров

 Россиян могли задержать в Ливии из-за встречи с сыном Каддафи

Россиян могли задержать в Ливии из-за встречи с сыном Каддафи

Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

Капитанов рассказал, почему решил перейти в Смольный

 Крупнейший в РФ троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам

Крупнейший в РФ троллейбусный завод выплатил долги свыше 500 работникам
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Россиян в Ливии могли задержать за встречу с Саифом Каддафи, заявил Багдарасаров

Россиян в Ливии могли задержать за встречу с Саифом Каддафи, заявил Багдарасаров

 Россиян могли задержать в Ливии из-за встречи с сыном Каддафи

Россиян могли задержать в Ливии из-за встречи с сыном Каддафи

18:29   5 Июля 2019
Весь мир

Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании своих сотрудников властями Ливии. Как говорится на сайте Фонда, в числе задержанных — известный социолог, глава полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей.

С момента задержания социологов Фонд в закрытом режиме проводит переговоры об их освобождении. Известно, что арестованным сотрудникам все еще не предъявили каких-либо обвинений, хотя они была задержаны в мае.

Отмечается, что сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Их первые отчеты были обнародованы 1 июля.

Как сообщалось в документах, социологи встречались с местными старейшинами, проводили фокус-группы и взяли интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи. 

Социологи, которые были задержаны еще в мае, не вмешивались в электоральные процессы в Ливии, в из обязанности входило только наблюдение за ситуацией в стране, сообщает ФЗНЦ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#задержание #ливия #африка #фонд #социологи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...