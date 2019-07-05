Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании своих сотрудников властями Ливии. Как говорится на сайте Фонда, в числе задержанных — известный социолог, глава полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей.

С момента задержания социологов Фонд в закрытом режиме проводит переговоры об их освобождении. Известно, что арестованным сотрудникам все еще не предъявили каких-либо обвинений, хотя они была задержаны в мае.

Отмечается, что сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Их первые отчеты были обнародованы 1 июля.

Как сообщалось в документах, социологи встречались с местными старейшинами, проводили фокус-группы и взяли интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Социологи, которые были задержаны еще в мае, не вмешивались в электоральные процессы в Ливии, в из обязанности входило только наблюдение за ситуацией в стране, сообщает ФЗНЦ.