Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Краматорск (Донецкая область) на русском языке пообещал жителям региона восстановить мир и решить ряд других «глобальных проблем», в том числе с водой.

На брифинге глава украинского государства перешел на русский язык. По словам Зеленского, это должно снять манипуляции отдельных политиков, которые утверждают, что в Донбассе притесняют русскоговорящее население.

«Чтобы не было манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке», — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, в ближайшее время Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской. Также сейчас восстанавливается водоснабжение населенных пунктов Донбасса, отметил он. Президент пообещал сделать все,чтобы прекратить огонь мирным путем, потому что на этих территориях живут украинцы.

Напоследок глава государства пообещал «обязательно вернуть» в состав Украины территории провозглашенных ДНР и ЛНР.