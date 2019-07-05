Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

 «Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

 Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

 «Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

 Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

18:22   5 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Краматорск (Донецкая область) на русском языке пообещал жителям региона восстановить мир и решить ряд других «глобальных проблем», в том числе с водой.

На брифинге глава украинского государства перешел на русский язык. По словам Зеленского, это должно снять манипуляции отдельных политиков, которые утверждают, что в Донбассе притесняют русскоговорящее население.

«Чтобы не было манипуляций по этому поводу, я продолжу на русском языке», —  отметил президент Украины.

По словам Зеленского, в ближайшее время Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской. Также сейчас восстанавливается водоснабжение населенных пунктов Донбасса, отметил он. Президент пообещал сделать все,чтобы прекратить огонь мирным путем, потому что на этих территориях живут украинцы. 

Напоследок глава государства пообещал «обязательно вернуть» в состав Украины территории провозглашенных ДНР и ЛНР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #днр #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...