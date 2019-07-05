РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

Роскомнадзор составил административный протокол против американской корпорации Google из-за выборочной фильтрации результатов поиска. Об этом сообщили в ведомстве 5 июля.

30 мая специалисты РКН по итогу контрольных мероприятий зафиксировали, что корпорация вновь нарушила федеральный закон «Об информации…». Согласно документу, Google обязан исключить из поисковой выдачи ссылки на информацию, которая запрещена на российской территории.

«Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», — сообщили в службе.

Компанию уведомили об этом в тот же день, 30 мая. На данный момент в отношении Google составили протокол об административном правонарушении.

«За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей», — напомнили в Роскомнадзоре.

В начале июня глава РКН Александр Жаров заявлял, что ведомство не устраивает степень фильтрации запрещенного в России трафика со стороны американской корпорации. Не исключено, что из-за этого в отношении Google заведут новое дело, за которым последует штраф. 1 июля Жаров выразил надежду, что организация все же усилит модерацию данных, чтобы не получать новые штрафные санкции.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба выписала почти 440 миллионов рублей штрафов Google за последние три года. За этот период в отношении компании завели одно антимонопольное, четыре административных и еще два дела за нарушения закона «О рекламе».