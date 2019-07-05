Банк России устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не было масштабным. Ошибка уже устранена, сообщил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

Ранее 5 июля регулятор сообщил, что в 2018 году был выявлен новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Как отметил Сычев в кулуарах Международного финансового конгресса, данная ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была исправлена.

Сычев добавил, что ЦБ и правоохранители быстро сработали и исправили ошибку.

Как сообщалось ранее, ЦБ зафиксировал новый способ атаки, основанный на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту через банкомат. Так, при отмене операции мошенник получает возможность снять переведенную сумму с другой карты и одновременно сохранить деньги на своем счету. По факту, лицу, которое осуществляет перевод, возвращается замороженная сумма, хотя средства уже оказались на другом счету.