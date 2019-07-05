Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

 «Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

 Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

 «Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

 Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

18:11   5 Июля 2019
Россия

Банк России устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

Банк России устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не было масштабным. Ошибка уже устранена, сообщил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

Ранее 5 июля регулятор сообщил, что в 2018 году был выявлен новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Как отметил Сычев в кулуарах Международного финансового конгресса, данная ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была исправлена.

Сычев добавил, что ЦБ и правоохранители быстро сработали и исправили ошибку.

Как сообщалось ранее, ЦБ зафиксировал новый способ атаки, основанный на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту через банкомат. Так, при отмене операции мошенник получает возможность снять переведенную сумму с другой карты и одновременно сохранить деньги на своем счету. По факту, лицу, которое осуществляет перевод, возвращается замороженная сумма, хотя средства уже оказались на другом счету.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #центробанк #банкомат #мошенники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...