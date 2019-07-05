Суд Польши решил вернуть в РФ совладельца «Зимней вишни» Вишневского

Совладельца сгоревшего торгового центра в Кемерове «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского экстрадируют в Россию, согласно решению Окружного суда Варшавы.

«По делу Вячеслава В. информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе польского судебного органа.

Защита Вишневского попыталась обжаловать решение, однако судья отказал в удовлетворении. Таким образом, оно вступило в силу. Теперь дело находится в работе министерства юстиций, которое примет окончательное решение.

Согласно данным следствия, в 2013–14 годах Вишневский через посредника передал семь миллионов рублей взятки главе инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору «ИСК Ресурса» Никите Чередниченко. В 2016 году преступник покинул Россию, из-за чего был объявлен в международный розыск. Его арестовали в Польше по запросу Москвы.

Напомним, что 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» произошел пожар, унесший жизни 64 человек, в числе которых были дети. По уголовному делопроизводству арестовали 15 людей.