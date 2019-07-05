Тетя жестоко избитой девочки задержана в Ингушетии

Дело возбудили в Ингушетии после госпитализации семилетней девочки с множеством телесных повреждений. Тело ребенка покрыто ушибами, ссадинами и ожогами. При этом тетя пострадавшей утверждает, что ребенок поранился сам, сев в кастрюлю с борщом, а потом упав в канализационную яму.

Следствие считает, что ребенок стал жертвой систематических истязаний со стороны родственников. В Назрани пострадавшую экстренно прооперировали, при этом избежав ампутации. Как сообщает News.ru со ссылкой на пресс-секретаря местного Минздрава, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

По его словам, ситуация находится на контроле у врио главы республики Махмуда-Али Шариповича Калиматова. В ближайшее время девочку отвезут на самолете в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По данным республиканского СК, девочку истязала 35-летняя жительницей города Сунжа, ее родная тетя по линии отца. Ведомство также установило, что ребенок воспитывается в семье тети без оформления документов об установлении опеки, а мать проживает отдельно. Сейчас следователи ищут местонахождение отца девочки.