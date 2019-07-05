Загитова ценит Тутберидзе за стойкий характер

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе в интервью YouTube-каналу Елены Родиной.

Спортсменка вспомнила случай, когда не могла собраться перед началом чемпионата мира-2019. Тутберидзе помогла ей справиться с волнением. Девушка отметила, что именно благодаря пинку, люди порой обретают крылья.

«Мне нужен был этот самый пинок. Тутберидзе тогда сказала: «Нет, едем». Я очень ей благодарна, за то, что она настояла на своем», — поделилась Загитова.

Фигуристка также добавила, что ценит тренера за стойкий характер. Загитова отметила женственность Тутберидзе и подчеркнула, что та всегда хорошо выглядит и красиво одевается. Спортсменка берет в этом с нее пример.

Загитова — заслуженный мастер спорта, а также кавалер Ордена Дружбы. Девушка родилась 18 мая 2002 года в столице Удмуртии — Ижевске. Спортсменку назвали в честь знаменитой гимнастки Алины Кабаевой.