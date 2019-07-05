Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

 «Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

 Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

РКН может оштрафовать Google на сумму до 700 тысяч рублей

 «Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность
Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Зеленский в Донбассе заговорил по-русски

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»
Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

Задержанные в Ливии россияне работали в Фонде защиты национальных ценностей

 Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

Политолог призвал открыть глаза ООН на преступления США в «Рукбане»

17:40   5 Июля 2019
Россия

Загитова ценит Тутберидзе за стойкий характер

Загитова ценит Тутберидзе за стойкий характер

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе в интервью YouTube-каналу Елены Родиной.

Спортсменка вспомнила случай, когда не могла собраться перед началом чемпионата мира-2019. Тутберидзе помогла ей справиться с волнением. Девушка отметила, что именно благодаря пинку, люди порой обретают крылья. 

«Мне нужен был этот самый пинок. Тутберидзе тогда сказала: «Нет, едем». Я очень ей благодарна, за то, что она настояла на своем», — поделилась Загитова. 

Фигуристка также добавила, что ценит тренера за стойкий характер. Загитова отметила женственность Тутберидзе и подчеркнула, что та всегда хорошо выглядит и красиво одевается. Спортсменка берет в этом с нее пример. 

Загитова — заслуженный мастер спорта, а также кавалер Ордена Дружбы. Девушка родилась 18 мая 2002 года в столице Удмуртии — Ижевске. Спортсменку назвали в честь знаменитой гимнастки Алины Кабаевой. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #фигурное катание #загитова #тутберидзе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...