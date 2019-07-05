«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

Руководство «Единой России» вводит KPI (key performance indicator (англ.) – ключевой показатель эффективности) для региональных отделений партии, сообщают издания РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники. Эффективность работы будет оцениваться по трем параметрам: электоральному рейтингу, его динамике, которую будут отслеживать раз в квартал и по результатам выборов.

Неудовлетворительные результаты работы в рамках новой методики теперь грозят партийцам потерей занимаемых должностей. Система KPI уже используется столичным отделением «Единой России», рассказал в беседе с «Политикой Сегодня» глава московского отделения ЕР Олег Смолкин, данные собираются от 127 отделений. Кадрового голода из-за возможных перестановок в регионах собеседник агентства не ждет, объясняет, что желающие поработать есть всегда.

«Другое дело, что соотношение компетентности и тех задач, которые нужно будет решать, и мотивация людей», — рассуждает Смолкин.

KPI на манер «Единой России» отличается от привычной бизнес-методики. Основой стандартного рейтинга в компании служили прибыль и убыток, а в политической работе — другие показатели, объясняет собеседник.

«По сравнению с тем, какой подход был раньше этот — более прагматичный. Когда-то смотрели по численности партии, например», — добавил Смолкин.

Новый подход к оценки эффективности стал понятнее для современного поколения, считает глава московского отделения. По словам Смолкина, в руководстве ЕР рассчитывают, что введение KPI позволит повысить рейтинги партии, сделает работников более организованными, а также улучшит и внедрит востребованные гражданами инициативы.

По данным ФОМ, электоральный рейтинг «Единой России» в целом по стране составляет 34%. В марте ВЦИОМ обнародовал результаты опросов по Москве, согласно которым на выборах в Мосгордуму за «Единую Россию» готовы проголосовать 22% от всех опрошенных, а за независимого кандидата – 37%. Ранее лидер партии и глава Правительства РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Единая Россия» – курс на перемены» признал «определенный дефицит доверия» к партии со стороны граждан и сообщил о том, что ведущая политическая сила в стране «работает над своим обновлением».