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18:20   5 Июля 2019
Россия

«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

Руководство «Единой России» вводит KPI (key performance indicator (англ.) – ключевой показатель эффективности) для региональных отделений партии, сообщают издания РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники. Эффективность работы будет оцениваться по трем параметрам: электоральному рейтингу, его динамике, которую будут отслеживать раз в квартал и по результатам выборов.

Неудовлетворительные результаты работы в рамках новой методики теперь грозят партийцам потерей занимаемых должностей. Система KPI уже используется столичным отделением «Единой России», рассказал в беседе с «Политикой Сегодня» глава московского отделения ЕР Олег Смолкин, данные собираются от 127 отделений. Кадрового голода из-за возможных перестановок в регионах собеседник агентства не ждет, объясняет, что желающие поработать есть всегда.

«Другое дело, что соотношение компетентности и тех задач, которые нужно будет решать, и мотивация людей», — рассуждает Смолкин.

KPI на манер «Единой России» отличается от привычной бизнес-методики. Основой стандартного рейтинга в компании служили прибыль и убыток, а в политической работе — другие показатели, объясняет собеседник.

«По сравнению с тем, какой подход был раньше этот — более прагматичный. Когда-то смотрели по численности партии, например», — добавил Смолкин.

«Единая Россия» надеется, что новая методика KPI поможет вернуть былую популярность

Новый подход к оценки эффективности стал понятнее для современного поколения, считает глава московского отделения. По словам Смолкина, в руководстве ЕР рассчитывают, что введение KPI позволит повысить рейтинги партии, сделает работников более организованными, а также улучшит и внедрит востребованные гражданами инициативы.

По данным ФОМ, электоральный рейтинг «Единой России» в целом по стране составляет 34%. В марте ВЦИОМ обнародовал результаты опросов по Москве, согласно которым на выборах в Мосгордуму за «Единую Россию» готовы проголосовать 22% от всех опрошенных, а за независимого кандидата – 37%. Ранее лидер партии и глава Правительства РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Единая Россия» – курс на перемены» признал «определенный дефицит доверия» к партии со стороны граждан и сообщил о том, что ведущая политическая сила в стране «работает над своим обновлением».

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #политика #общество #единая россия #смолкин

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