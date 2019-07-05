Беглов вручил ключи от квартир 25 многодетным семьям в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вручил документы на новое жилье для 25 многодетных семей в Приморском и Пушкинских районах. Церемония проходила в Смольном в пятницу, 5 июля.

Градоначальник отметил, члены многодетных семей, собравшиеся в Смольном, умеют любить и не боятся трудностей. Также Беглов поделился воспоминаниями о своем детстве.

«Я сам рос в многодетной семье, самый младший. И мне всегда везло, потому что меня всегда подкармливали», – признался Беглов.

Врио губернатора подчеркнул, что в текущем году квартиры получат 1 811 семей, а еще 567 смогут купить квартиры с помощью социальных выплат. На следующий год финансирование увеличат, отметил Беглов.

Как отмечает издание «Невские новости», внеочередное право на получение жилья есть у многодетных семей, имеющие пять и более несовершеннолетних детей; семей, с ребенком-инвалидом, а также с семей, где родились одновременно трое и больше детей.