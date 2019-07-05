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17:35   5 Июля 2019
Россия

Политолог указал, что ЛДПР попросту нечего предложить петербуржцам

Политолог указал, что ЛДПР попросту нечего предложить петербуржцам

Члены партии «Единая Россия» осудили заявления коллег из ЛДПР насчет выборов губернатора Санкт-Петербурга. Партийцы считают, что обвинения петербургской исполнительной власти в попытках якобы помешать выдвижению кандидата либерал-демократов  — безосновательная ложь, которая, к тому же, порочит репутацию города на Неве.

В письме лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и вице-спикеру Государственной думы Игорю Лебедеву единороссы напомнили, что в поддержку их претендента — Олега Капитанова — они отдали 113 голосов, как знак приверженности демократическому процессу.

«В своих истеричных письмах вы [ЛДПР] позволяете себе жонглировать священными для каждого ленинградца и петербуржца понятиями. Это оскорбительно для каждого жителя города», — указано в документе.

Политолог указал, что ЛДПР попросту нечего предложить петербуржцам

Под посланием подписались 38 единороссов. Все они призвали ЛДПР извиниться за собственные слова. Причем не только перед парламентариями, которые предоставили голоса, но и перед всеми петербуржцами.

Политолог Сергей Григорьев солидарен с неравнодушными представителями «Единой России». Он дал интервью «iReactor», в котором предположил, что подобными высказываниями либерал-демократы пытаются возместить собственную непопулярность в Северной столице.

Выдвижение Капитанова изначально было неудачным решением. Здесь дело даже не в личности, а в том, что ЛДПР не хотят работать на пользу петербургских избирателей, у сторон не выстроен диалог. К тому же, партия попросту не может ничего предложить.

Политолог указал, что ЛДПР попросту нечего предложить петербуржцам

«Петербуржцы не хотят никаких скандалов, топорных и жестких действий на политической арене. Им важен конструктивный диалог, который заключается в том, что партия должна что-то предложить  — программу, взаимодействие с федеральными властями и так далее»,  — подчеркнул эксперт.

Вместо этого, либерал-демократы занимаются политиканством и популизмом. По сути, это единственное, что удерживает из на плаву.

«Но такими действиями они еще больше топят себя в глазах своих потенциальных избирателей», — подытожил собеседник.

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Автор: Анна Манц
#выборы #единаяроссия #петербург #лдпр #капитанов

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