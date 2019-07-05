Политолог указал, что ЛДПР попросту нечего предложить петербуржцам

Члены партии «Единая Россия» осудили заявления коллег из ЛДПР насчет выборов губернатора Санкт-Петербурга. Партийцы считают, что обвинения петербургской исполнительной власти в попытках якобы помешать выдвижению кандидата либерал-демократов — безосновательная ложь, которая, к тому же, порочит репутацию города на Неве.

В письме лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и вице-спикеру Государственной думы Игорю Лебедеву единороссы напомнили, что в поддержку их претендента — Олега Капитанова — они отдали 113 голосов, как знак приверженности демократическому процессу.

«В своих истеричных письмах вы [ЛДПР] позволяете себе жонглировать священными для каждого ленинградца и петербуржца понятиями. Это оскорбительно для каждого жителя города», — указано в документе.

Под посланием подписались 38 единороссов. Все они призвали ЛДПР извиниться за собственные слова. Причем не только перед парламентариями, которые предоставили голоса, но и перед всеми петербуржцами.

Политолог Сергей Григорьев солидарен с неравнодушными представителями «Единой России». Он дал интервью «iReactor», в котором предположил, что подобными высказываниями либерал-демократы пытаются возместить собственную непопулярность в Северной столице.

Выдвижение Капитанова изначально было неудачным решением. Здесь дело даже не в личности, а в том, что ЛДПР не хотят работать на пользу петербургских избирателей, у сторон не выстроен диалог. К тому же, партия попросту не может ничего предложить.

«Петербуржцы не хотят никаких скандалов, топорных и жестких действий на политической арене. Им важен конструктивный диалог, который заключается в том, что партия должна что-то предложить — программу, взаимодействие с федеральными властями и так далее», — подчеркнул эксперт.

Вместо этого, либерал-демократы занимаются политиканством и популизмом. По сути, это единственное, что удерживает из на плаву.