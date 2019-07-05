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17:00   5 Июля 2019
Россия

Медведев поддержал предложение устроить конкурс журналистских расследований

Медведев поддержал предложение устроить конкурс журналистских расследований

Председатель правительства РФ, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал идею провести конкурс для журналистов и заявил, что партия должна оказывать поддержку честной журналистике.

В ходе пленарного заседания политконференции партии он отметил, что в настоящее время эта профессия переживает непростые времена. Ранее профессию журналиста получали в хороших вузах, сейчас же любой популярный блогер может считать себя успешным журналистом. Однако это не означает, что он является представителем качественной журналистики, подчеркнул Медведев.

Глава Кабмина подчеркнул необходимость качественной журналистики с глубоким погружением в материал.

Партия должна поддерживать честные журналистские расследования, отметил он и одобрил идею проведения журналистского конкурса.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #медведев #политика #журналистика #единая россия

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