Медведев поддержал предложение устроить конкурс журналистских расследований

Председатель правительства РФ, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал идею провести конкурс для журналистов и заявил, что партия должна оказывать поддержку честной журналистике.

В ходе пленарного заседания политконференции партии он отметил, что в настоящее время эта профессия переживает непростые времена. Ранее профессию журналиста получали в хороших вузах, сейчас же любой популярный блогер может считать себя успешным журналистом. Однако это не означает, что он является представителем качественной журналистики, подчеркнул Медведев.

Глава Кабмина подчеркнул необходимость качественной журналистики с глубоким погружением в материал.

Партия должна поддерживать честные журналистские расследования, отметил он и одобрил идею проведения журналистского конкурса.