Подконтрольные США группировки, оккупировавшие «Рукбан», повысили плату для беженцев за выход из лагеря, сделав ее практически неподъемной, чтобы вербовать как можно больше людей. Об этом 5 июля сообщает ФАН.

Помимо прочих ужасов, с которыми столкнулись жители «Рукбана» — антисанитарией, голодом, нищетой, убийствами и проституцией, их ждет новая опасность — вербовка боевиков, передает СМИ.

Террористы решили воспользоваться безвыходной ситуацией в лагере и стараются вовлечь всех мужчин в «Рукбане», способных носить оружие, в свою деятельность. Многим приходится соглашаться, а тем, кто не поддается — угрожают расправой над семьями. Завербованных отправляют в тренировочные лагеря, в которых новоиспеченных боевиков готовят американские инструктора.

На юге Сирии также отмечается террористическая активность. Набирает обороты «Новая сирийская армия», в которую вовлекают «раскаявшихся» боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства». Кроме этого, все чаще происходят диверсионные и террористические акты в южных провинциях, а также убийства военнослужащих ССА, Воздушной разведки Сирии и активистов движения за примирение.

ООН должны обратить внимание на эти совпадения и помочь беженцам из «Рукбана» вернуться на родину. Кроме этого, нужно потребовать отчет о деятельности в «Ат-Танфе» у США. Если лагерь будет расформирован, США больше не смогут искать оправдания для незаконной базы в «Ат-Танфе».

По мнению политолога Владимира Шаповалова, США не планируют добровольно выводить войска с территории Сирии, надеясь как можно дольше дестабилизировать страну.

«Мы наблюдаем целый ряд преступных действий со стороны США, начиная с оккупации и отторжения территории суверенного государства, и заканчивая теми действиями, которые совершаются в отношении мирных жителей на этой территории, — отметил Владимир Шаповалов

Собеседник ФАН призвал РФ и САР сообщить ООН о преступлениях, происходящих в лагере «Эр-Рукбан» и в зоне «Ат-Танфа». Визит спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педересена в Москву является для этого подходящим случаем.