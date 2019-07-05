Трамп заявил о «захвате аэропортов» во время войны в 18 веке

Американский лидер Дональд Трамп на выступлении в честь Дня независимости рассказал о «победе в воздухе» армии США в войне, которая была в XVIII веке. Видео опубликовало гентство Ruptly в пятницу, 5 июля.

«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты – она сделала все, что нужно», — заявил президент.

Война за независимость Соединенных Штатов длилась с 1775 по 1783 годы. В 1776 году 13 британских колоний в Северной Америке провозгласили суверенитет. День независимости американцы ежегодно отмечают 4 июля в годовщину принятия Вторым Континентальным конгрессом соответствующей Декларации.

Первым самолетом построили братья Райт. «Флайер-1» поднялся в воздух в 1903 году.