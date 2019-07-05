Федор Конюхов отправился в Крым на самолете на солнечных батареях

Путешественник Федор Конюхов полетел из Подмосковья в Крым на экспериментальном самолете. Об этом 5 июля сообщают РИА Новости.

Самолет «Летающая Лаборатория», размах крыльев которого составляет 25 метров, оборудован гибкими солнечными батареями российского производства, а также системами накопления энергии.

Весит самолет 900 килограмм. На личном сайте путешественника сказано, что новое воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые будут реализованы во время строительства самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.

Конюхов запланировал сделать остановки в Воронеже и Ростове-на-Дону. Путешественник отправится не один, а с главой федерации планерного спорта России Сергеем Рябчинским.

Ранее Конюхов рассказал, что планирует продолжить кругосветное плавание на весельной лодке в 2020 году. Путешественник планирует проделать путь от Чили до Австралии, а оттуда — до Новой Зеландии. Таким образом, маршрут «замкнет круг» и сделает путешествие кругосветным.