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16:44   5 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

Партия бывшего украинского главы Петра Порошенко «Европейская солидарность» и политическое объединение нынешнего президента Владимира Зеленского «Слуга Народа» не будут союзничать, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий 5 июля.

В качестве причины он привел, что «слуги» далеки он каких-либо ценностей и идеологии. К тому же, в их рядах стоят бывшие члены «Партии регионов» и «Коммунистической партии».

«Я не вижу никаких возможностей на сегодня для того чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалиции», — подытожил Парубий.

В партии Зеленского же на аналогичный вопрос не были столь категоричны. Представители отмечали, что подобное развитие ситуации маловероятно.

Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую  — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде. 

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #коалиция #зеленский #слуганарода #европейскаясолидарность

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