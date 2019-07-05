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Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке

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16:33   5 Июля 2019
Весь мир

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке

Тысячи документов под грифом «совершенно секретно» с информацией об охране химлаборатории в Портон-Дауне обнаружил житель Лондона в мусорном баке. Среди бумаг — пароли доступа к компьютерам лаборатории, адреса сотрудников, опись оборудования, а также обязанности полицейских, патрулирующих периметр базы.

Минобороны Великобритании начало расследование обстоятельств попадания секретных документов в мусорку. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на ведомство в пятницу, 5 июля. Отмечается, что именно лаборатория в Порт-Дауне сыграла одну из ключевых ролей в расследовании отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тысячи страниц с пометкой «совершенно секретно» с данными подведомственной британскому Минобороны лаборатории нашел один из жителей Лондона в обычном мусорном баке неподалеку от автостоянки. Документы датируются 1980–2017 годами.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #портон-даун #дело скрипалей

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