Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке

Тысячи документов под грифом «совершенно секретно» с информацией об охране химлаборатории в Портон-Дауне обнаружил житель Лондона в мусорном баке. Среди бумаг — пароли доступа к компьютерам лаборатории, адреса сотрудников, опись оборудования, а также обязанности полицейских, патрулирующих периметр базы.

Минобороны Великобритании начало расследование обстоятельств попадания секретных документов в мусорку. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на ведомство в пятницу, 5 июля. Отмечается, что именно лаборатория в Порт-Дауне сыграла одну из ключевых ролей в расследовании отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тысячи страниц с пометкой «совершенно секретно» с данными подведомственной британскому Минобороны лаборатории нашел один из жителей Лондона в обычном мусорном баке неподалеку от автостоянки. Документы датируются 1980–2017 годами.