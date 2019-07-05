Патруль ОБСЕ попал под обстрел ВСУ на границе с ЛНР

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Инцидент произошел накануне, проинформировали в пресс-службе миссии, пишет РИА Новости.

Четверо сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях прибыли в район населенного пункта Золотое для запуска беспилотника. В это время был открыт огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как отметили в пресс-службе, пули пролетели на высоте 10–15 метров над ними, периодически попадая в опоры линии электропередачи.

Никто из команды СММ не пострадал. После происшествия они достигли базы в подконтрольном ЛНР Стаханове.