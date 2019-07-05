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16:34   5 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Патруль ОБСЕ попал под обстрел ВСУ на границе с ЛНР

Патруль ОБСЕ попал под обстрел ВСУ на границе с ЛНР

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Инцидент произошел накануне, проинформировали в пресс-службе миссии, пишет РИА Новости.

Четверо сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях прибыли в район населенного пункта Золотое для запуска беспилотника. В это время был открыт огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как отметили в пресс-службе, пули пролетели на высоте 10–15 метров над ними, периодически попадая в опоры линии электропередачи.

Никто из команды СММ не пострадал. После происшествия они достигли базы в подконтрольном ЛНР Стаханове.

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Автор: Ольга Шпакова
#всу #происшествия #обсе #лнр

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