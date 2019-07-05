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В Греции задержали рекордную партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов

В Греции задержали рекордную партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов
16:16   5 Июля 2019
Весь мир

В Греции задержали рекордную партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов

В Греции задержали рекордную партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Минфина Греции SDOE заявило об обнаружении крупнейшей в мире партии синтетического наркотика каптагон — 5,25 тонны на 660 миллионов долларов. Об этом 5 июля сообщает РИА Новости. 

Каптагон (фенэтиллин) — психотропное вещество, которое называют «наркотиком джихадистов» из-за того, что его часто используют террористы на Ближнем Востоке. 

Греческая полиция вместе с сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками и оружием оперативного управления SDOE Аттики, а также с береговой охраной и портовой службой осуществляли совместную операцию, для которой потребовалась неделя. Каждый день были задействованы 20 человек. 

Сообщается о задержании трех прибывших из Сирии контейнеров. Количество изъятых таблеток каптагон составило более пяти тонн — 33 078 150 таблеток. Это рекордная партия, конфискованная когда-либо в мире. Общая стоимость наркотиков превышает 660 миллионов долларов США. 

Сейчас проводится расследование для выяснения лиц, причастных к делу. Также предстоит определить, является ли Китай конечным пунктом назначения контейнеров. 

В Греции в 2014 года была изъята крупнейшая в мире партия героина — более двух тонн на 200 миллионов евро. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #наркотики #греция #общество #весь мир

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