В Греции задержали рекордную партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Минфина Греции SDOE заявило об обнаружении крупнейшей в мире партии синтетического наркотика каптагон — 5,25 тонны на 660 миллионов долларов. Об этом 5 июля сообщает РИА Новости.

Каптагон (фенэтиллин) — психотропное вещество, которое называют «наркотиком джихадистов» из-за того, что его часто используют террористы на Ближнем Востоке.

Греческая полиция вместе с сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками и оружием оперативного управления SDOE Аттики, а также с береговой охраной и портовой службой осуществляли совместную операцию, для которой потребовалась неделя. Каждый день были задействованы 20 человек.

Сообщается о задержании трех прибывших из Сирии контейнеров. Количество изъятых таблеток каптагон составило более пяти тонн — 33 078 150 таблеток. Это рекордная партия, конфискованная когда-либо в мире. Общая стоимость наркотиков превышает 660 миллионов долларов США.

Сейчас проводится расследование для выяснения лиц, причастных к делу. Также предстоит определить, является ли Китай конечным пунктом назначения контейнеров.

В Греции в 2014 года была изъята крупнейшая в мире партия героина — более двух тонн на 200 миллионов евро.