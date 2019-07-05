Спелеолог отметил возможность существования еще одной пещеры рядом с «Тавридой»

Возможно обнаружение еще одной подземной полости рядом с крымской пещерой «Таврида», заявил глава Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин 5 июля.

Напомним, что уникальную пещеру специалисты обнаружили при строительстве одноименной трассы, которая соединит Керчь и Севастополь. Она находится у поселка Зуя в Белогорском районе.

Крымские спелеологи нашли в «Тавриде» останки древних животных. На базе объекта создадут научный стационар и культурно-рекреационный комплекс. Самохин рассказал, что Крымский федеральный университет имени Вернадского выделил денег на реализацию проекта.

Председатель Совета уверен, что в этом районе есть ее одно пещерное поле. Для его поисков задействуют электронные томографы, которые просканируют пространство под землей.

«Очень надеемся, что откроем еще какие-то ближайшие части пещеры. Практически однозначно, что еще будет найдено продолжение пещеры», — заявил специалист.

Согласно данным, сейчас протяженность «Тавриды» превышает километр. К тому же, пещера должна иметь «лабиринтовую структуру, как сеточка».