Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу пять сотрудников ФСБ по делу о разбое в особо крупном размере. Еще двоих поместили под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 5 июля

«Все они являются подозреваемыми в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Один из них – сотрудник Академии ФСБ», — отметил источник в суде.

По словам собеседника агентства, мера пресечения подозреваемым избрана до августа.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщило о задержании трех сотрудников спецподразделения «Альфа», сотрудника группы спецназначения «Вымпел» и двух офицеров управления «К» ФСБ России.

Их имена не называются. «Ведомости» уточняли, что 10 июня подозреваемые напали на бизнесмена, который принес в один из банков 136 миллионов рублей.