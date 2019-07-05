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16:00   5 Июля 2019
Россия

Полиция задержала в Домодедово устроившего драку на борту самолета мужчину

Полиция задержала в Домодедово устроившего драку на борту самолета мужчину

Дебошир устроил драку на борту самолета Доха — Москва. Полицейские задержали мужчину в аэропорту Домодедово. Об этом 5 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Управления на транспорте МВД по ЦФО. 

По словам собеседника агентства, сотрудники транспортной полиции доставили с борта воздушного судна в дежурную часть полиции в Домодедово 45-летнего гражданина. 

«Установлено, что в салоне самолета мужчина размахивал руками, приставал к пассажирам, дрался, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал», — рассказали в пресс-службе. 

Мужчина прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого выяснилось, что уровень содержания алкоголя в крови пассажира равен 0,38 промилле. 

В отношении дебошира был составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #домодедово #политика #общество #весь мир #дебошир

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