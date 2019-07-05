Полиция задержала в Домодедово устроившего драку на борту самолета мужчину

Дебошир устроил драку на борту самолета Доха — Москва. Полицейские задержали мужчину в аэропорту Домодедово. Об этом 5 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Управления на транспорте МВД по ЦФО.

По словам собеседника агентства, сотрудники транспортной полиции доставили с борта воздушного судна в дежурную часть полиции в Домодедово 45-летнего гражданина.

«Установлено, что в салоне самолета мужчина размахивал руками, приставал к пассажирам, дрался, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого выяснилось, что уровень содержания алкоголя в крови пассажира равен 0,38 промилле.

В отношении дебошира был составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».