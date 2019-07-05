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Партия Порошенко точно не будет состоять в коалиции со «Слугой Народа»

 Патруль ОБСЕ попал под обстрел ВСУ на границе с ЛНР

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16:01   5 Июля 2019
Весь мир

РФ обвинила НАТО в необоснованных попытках переложить на нее ответственность за ДРСМД

РФ обвинила НАТО в необоснованных попытках переложить на нее ответственность за ДРСМД

Россия обвинила НАТО в необоснованных попытках переложить на нее ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Эта тема обсуждалась на заседании Совет Россия — НАТО в Брюсселе 5 июля.

Кроме того, Россия указала альянсу на бесполезность обсуждения кризиса на Украине, который является внутренним для этой страны.

«Некоторые страны НАТО затронули ситуацию на Украине. Мы еще раз обратили внимание, что внутриукраинский кризис обсуждается на иных профильных площадках и в СРН добавленной стоимости не имеет», — заявили в российском постпредстве.

По итогам заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет «менее стабильным» для всех стран.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #политика #совет россия - нато

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