НАТО пригрозило ответить «в оборонительной манере» на несоблюдение ДРСМД

Государства НАТО призвали РФ к «полному и проверяемому» соблюдению ДРСМД во время заседания Совета Россия — НАТО. Об этом 5 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, договор находится в опасности.

«К сожалению, мы не видели никаких указаний на прорыв, а время истекает. Сегодня союзники вновь призывают Россию к полному и проверяемому соблюдению договора», — заявил генсек альянса.

Он также отметил, что в настоящий момент внимание НАТО направлено на спасение соглашения. Столтенберг подчеркнул, что если РФ не вернется к соблюдению договора, то альянс ответит и сделает это «в оборонительной манере».

В Брюсселе ранее прошло заседание Совета Россия — НАТО. Члены альянса 26 июня разработали комплекс мер в случае прекращения действия ДРСМД.