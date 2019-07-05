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15:44   5 Июля 2019
Весь мир

НАТО пригрозило ответить «в оборонительной манере» на несоблюдение ДРСМД

НАТО пригрозило ответить «в оборонительной манере» на несоблюдение ДРСМД

Государства НАТО призвали РФ к «полному и проверяемому» соблюдению ДРСМД во время заседания Совета Россия — НАТО. Об этом 5 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. 

По его словам, договор находится в опасности. 

«К сожалению, мы не видели никаких указаний на прорыв, а время истекает. Сегодня союзники вновь призывают Россию к полному и проверяемому соблюдению договора», — заявил генсек альянса. 

Он также отметил, что в настоящий момент внимание НАТО направлено на спасение соглашения. Столтенберг подчеркнул, что если РФ не вернется к соблюдению договора, то альянс ответит и сделает это «в оборонительной манере». 

В Брюсселе ранее прошло заседание Совета Россия — НАТО. Члены альянса 26 июня разработали комплекс мер в случае прекращения действия ДРСМД. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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