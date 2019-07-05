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15:33   5 Июля 2019
Весь мир

Правительство Туниса запретило носить женщинам никаб

Правительство Туниса запретило носить женщинам никаб

Власти Туниса запретили женщинам носить никаб — головной убор с узкой прорезью для глаз, закрывающего лицо, в государственных учреждениях. Соответствующий указ издало правительство Туниса, сообщает 5 июля телеканал Al-Arabiya.

По информации СМИ, женщины смогут соблюдать строгий исламский дресс-код только вне стен официальных ведомств. 

Запрет на ношение никаба в общественных учреждениях действует в таких странах, как Бельгия, Болгария, ЕС, Австрия, Франция, Германия, Италия и Испания. 

Отдельные ограничения на хиджабы и никабы действуют в Сирии, Алжире, Турции и ряде других стран. 

Ранее запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку смертника в Тунисе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #хиджаб #общество #весь мир #никаб

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