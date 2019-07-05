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15:49   5 Июля 2019
Россия

ГД рассмотрит запрет подозреваемым в терроризме на членство в НКО

ГД рассмотрит запрет подозреваемым в терроризме на членство в НКО

Государственная дума получила правительственный законопроект, который запрещает подозреваемым в террористической деятельности участвовать в работе некоммерческих организаций. Соответствующие данные опубликовали в электронной базе данных нижней палаты 5 июля.

Такое решение поможет оградить некоммерческую деятельность от ее возможного использования в финансировании боевиков, отметили в Кабинете министров. К тому же, Россия должна исполнить обязательства в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

«Соответствующие органы власти должны быть в состоянии применять эффективные, соразмерные сдерживающие меры… к возможным нарушениям со стороны некоммерческих организаций или лиц, действующих от имени этих некоммерческих организаций», — указано в материалах к проекту закона.

В пояснительной записке отмечают, что запрет предлагается распространить на тех лиц, чьи деньги или имущество заморожены на основе решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.

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Автор: Анна Манц
#госдума #терроризм #законопроект #нко #кабмин #подозрение

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