Столтенберг считает, что мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет «менее стабильным» для всех стран. Речь об этом зашла на переговорах в рамках Совета России-НАТО.

5 июля в Брюсселе состоялось заседание Совета России-НАТО на уровне постпредов. На нем стороны обсуждали ситуацию вокруг ДРСМД.

Столтенберг отметил, что на встрече Россия выразила обеспокоенность относительно выполнения договора.