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15:37   5 Июля 2019
Весь мир

Столтенберг считает, что мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех

Столтенберг считает, что мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет «менее стабильным» для всех стран. Речь об этом зашла на переговорах в рамках Совета России-НАТО.

5 июля в Брюсселе состоялось заседание Совета России-НАТО на уровне постпредов. На нем стороны обсуждали ситуацию вокруг ДРСМД.

Столтенберг отметил, что на встрече Россия выразила обеспокоенность относительно выполнения договора.

«Мы должны готовиться к миру без ДРСМД, который станет менее стабильным для всех нас», — заявил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #политика #столтенберг #дрсмд

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