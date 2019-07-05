Экс-соратник Навального рассказал о подделке подписей за Соболь

Экс-заместитель главы штаба Навального в Москве Виталий Серуканов объяснил, почему «юрист» так называемого ФБК Любовь Соболь пошла на обман с подписями избирателей на выборах в Мосгордуму. Он уверен, что оппозиционеры готовы устраивать провокации и оправдывать свое поражение на выборах «ужасами режима», сообщает «Комсомольская правда».

Оппозиционеры откровенно провалили подписную кампанию, многим не удалось набрать нужное число подписей избирателей, что вывело из «гонки». Эксперты считают, что проблема кандидатов заключается в низкой популярности и отсутствии адекватной предвыборной программы. Но нашлись и те, кто попытался избежать краха за счет подделки подписей. В их числе оказалась и Соболь.

Серуканов объяснил, почему сторонница активиста Навального пошла на обман. Он напомнил, что Соболь уже предпринимала попытку войти во власть — пять лет назад она уже участвовала в выборах, но не собрала требуемое число подписей. В прошлый раз ее штаб испугался уголовной ответственности, но сейчас они решились на наглость и пошли на фикцию, сказал Серуканов.

Оппозиционеры от ФБК непременно заявят об «ужасах режима», если избирком не примет фальшивки, даже могут последовать различные акции.

Серуканов отметил, что считает провокации возможными после инцидента с закидыванием агитационных кубов Соболь экскрементами. Эта акция была интересна только Соболь, но никак не властям. Этот случай помог создать шумиху и усилить агитацию.

Как только соратники Навального встречаются с конкуренцией, то превращаются в озлобленных троллей, способных на травлю конкурентов. История с Винокуровой, Кацем и Федермессер — яркий тому пример, напомнил Серуканов.

Напомним, что правоохранители в конце июня обнаружили в Пресненском районе «фабрику» по подделке подписей за Любовь Соболь. На тот момент за нее было подделано порядка 600 подписей.

Один из задержанных «рисовальщиков» рассказал, что на такую работу его устроила Ольга Ключникова, сотрудничающая с ФБК.