Кличко пообещал Зеленскому помочь с переездом президентского офиса

Глава Киева Виталий Кличко пообещал помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому с переездом его офиса в новое здание на Европейской площади. Об этом сообщает «Новое время» в пятницу, 5 июля.

Ранее специалисты представили главе государства концепцию переноса офиса из нынешнего здания на Банковой улице в Украинский дом на Европейской площади в столице.

«У меня есть вопрос относительно транспортного вопроса... это находится в распоряжении Государственного управления делами президента. Мы можем только помочь в реализации этого проекта», — заявил Кличко.

Киевский мэр подчеркнул, что более приемлемым стал бы вариант строительства нового здания «или на Осокорках, или за пределами города» под нужды администрации президента.

Украинский дом — международный конгресс-центр, изначально построенные как Киевский филиал Центрального музея Ленина. Современное название здание получило после объявления независимости Украины.