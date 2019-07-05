Скончался член правления Российской академии художеств Виктор Ванслов
Заслуженный деятель искусств России, искусствовед Виктор Ванслов умер в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств 5 июля.
Профессор скончался накануне, 4 июля, из-за продолжительной болезни, как рассказали в учреждении. Ванслов до последнего активно участвовал в работе президиума Академии художеств. Большую часть своей жизни академик посвятил Научно-исследовательскому институту теории и истории изобразительных искусств.
«Виктор Владимирович всегда выступал ярко и образно, последний раз — в апреле. Обладая острым аналитическим умом, прекрасной памятью, он находил слова, которые буквально впечатывались в сознание окружающих, а коллеги по Академии художеств потом не раз цитировали его выступления», — указано в сообщении.
Искусствовед проработал в академии более полувека, из которых на протяжении 25 лет был во главе учреждения.
Памяти Виктора Владимировича Ванслова (1923 – 2019) 4 июля 2019 года ушел из жизни Виктор Владимирович Ванслов – академик, член Президиума РАХ, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор. https://t.co/WL6dorBr2c pic.twitter.com/ixZBrRiERH— РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ (@RusAcademyofArt) 5 июля 2019 г.