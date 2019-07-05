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15:20   5 Июля 2019
Россия

Скончался член правления Российской академии художеств Виктор Ванслов

Скончался член правления Российской академии художеств Виктор Ванслов

Заслуженный деятель искусств России, искусствовед Виктор Ванслов умер в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств 5 июля.

Профессор скончался накануне, 4 июля, из-за продолжительной болезни, как рассказали в учреждении. Ванслов до последнего активно участвовал в работе президиума Академии художеств. Большую часть своей жизни академик посвятил Научно-исследовательскому институту теории и истории изобразительных искусств.

«Виктор Владимирович всегда выступал ярко и образно, последний раз — в апреле. Обладая острым аналитическим умом, прекрасной памятью, он находил слова, которые буквально впечатывались в сознание окружающих, а коллеги по Академии художеств потом не раз цитировали его выступления», — указано в сообщении.

Искусствовед проработал в академии более полувека, из которых на протяжении 25 лет был во главе учреждения.

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Автор: Анна Манц
#смерть #ванслов #рах

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