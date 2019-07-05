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15:17   5 Июля 2019
Россия

Росгвардия создала мобильные группы для помощи пострадавшим от наводнения в Тулуне

Росгвардия создала мобильные группы для помощи пострадавшим от наводнения в Тулуне

В мобильные группы Росгвардии входят медицинский персонал и психологи, сообщили в пресс-службе ведомства. Они заработали в районах чрезвычайной ситуации в Иркутской области с 4 июля.

Помимо оказания помощи пострадавшим, росгвардейцы также занимаются мониторингом обстановки в подтопленных районах.

Ранее сообщалось, что Росгвардия дополнительно перебросила в район наводнения более 500 военных с инженерной техникой, а ведомственная авиация проводит облет района наводнения с целью поиска людей.

Режим ЧС действует в регионе из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В настоящее время известно, что жертвами стихийного бедствия стал 21 человек.

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, приравнивающий наводнение в Иркутской области к чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #паводок #росгвардия #иркутская область #наводнение

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