Роскосмос проведет семь космических пусков в июле
Россия планирует провести семь космических спутников в течение июля. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы в этом месяце должны провести такое количество пусков, которое мы провели за все полгода, чтобы нарастить показатель, намного превышающий показатель прошлого года», — заявил он.
На 20 июля запланирован пилотируемый пуск с Байконура, 31 июля - пуск транспортного корабля. Остальные пуски пройдут с Плесецка.
Напомним, в пятницу, 5 июля, состоялся успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 мини-спутниками.
На сегодня работа закончена. Все "33 богатыря" находятся на целевых орбитах. Благодарю боевой расчёт космодрома #Восточный и специалистов наших предприятий за хорошую работу! https://t.co/AEysMofep6— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 5, 2019