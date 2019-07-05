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15:18   5 Июля 2019
Россия

Роскосмос проведет семь космических пусков в июле

Роскосмос проведет семь космических пусков в июле

Россия планирует провести семь космических спутников в течение июля. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы в этом месяце должны провести такое количество пусков, которое мы провели за все полгода, чтобы нарастить показатель, намного превышающий показатель прошлого года», — заявил он.

На 20 июля запланирован пилотируемый пуск с Байконура, 31 июля - пуск транспортного корабля. Остальные пуски пройдут с Плесецка.

Напомним, в пятницу, 5 июля, состоялся успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 мини-спутниками.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #общество #роскосмос #спутники

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