Словакия поможет снять санкции с России

Парламент Словакии рассмотрит резолюцию об отмене антироссийских санкций, а также о нормализации отношений с РФ. Автором инициативы выступил депутат Национального совета Петер Марчек, который надеется на скорейшее снятие ограничений с России, сообщают «Известия».

«Никто не говорит, что мы должны отказаться от сотрудничества с США, Великобританией или другими западными странами. Но недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи. В резолюции <…> содержится призыв к отмене антироссийских санкций, оказывающих негативный эффект на экономику не только нашей страны, но и остальных членов Евросоюза», — добавили в парламентарии.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, беседуя с «Политикой Сегодня», отметил, что Словакия далеко не первая страна, которая стремится отменить санкции.

«Этот парламент не первый, кто поднимает такого рода тему. Еще пару лет назад такое решение было принято властями Франции — двумя палатами парламента, а также парламентом Кипра. Словакия в этом плане не новички. И даже с большим отставанием», — заметил Климов.

Сенатор уверен, что резолюция Словакии — показатель того, что в Европейском союзе просыпается разум. Так, действия страны должны дать толчок к полной отмене санкций, допускает собеседник.

«Но если такого рода голоса раздаются — это означает, что разум раздается в Европейском союзе. Наверное, это пойдет и дальше», — считает Климов.

Документ планируется рассмотреть через два месяца. Некоторые эксперты, как отмечает издание, уверены: в условиях давления со стороны Вашингтона резолюция об отмене санкций, скорее всего, будет отклонена.

Инициатором введения антироссийских санкций после присоединения Крыма к РФ в 2014 году стали США. Рискуя возникновением экономического кризиса, страны Европы поддержали решение. После введения ограничений Евросоюз ощутил негативное влияние как от собственных санкций, так и от ответных действий России.