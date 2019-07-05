Дон Кихот и ветряные мельницы Евросоюза

Что касается полиции, то после присланных рисунков Вячеслава, они приписали ему сексуальные домогательства в адрес немецкой девушки, в день, когда мужчина в городе отсутствовал. Пытались обвинить в распространении запрещенной символики, а после из федерального ведомства миграции и беженцев прислали отказ в содействии его делу.
Еще через пару месяцев Вячеслав обратился в больницу. Его по-прежнему беспокоило состояние руки. Руку ему повреждали не только в Швеции, но и в Германии. Полицейские с самого начала пытались его депортировать, предъявив, как утверждает Вячеслав, фальшивые для того документы. На комиссии врач поставил диагноз растяжение связок. Мужчине выдали заключение, что летать можно, диагноз не опасен.