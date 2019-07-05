Дон Кихот и ветряные мельницы Евросоюза

Вячеслав Кобец всегда был борцом за справедливость. В институте устраивал разнос преподавателю, если тот задерживался и не приходил на пару вовремя без уважительной причины. Будучи студентом, объяснял свое негодование большими тратами на обучение из собственного кармана.



После университета у Вячеслава возникли проблемы в семье, он уехал в Европу. За три года поиска справедливости Вячеслав усмирил полицейских, вернул немецкому городку законное название и раскрыл финансовые махинации мэра. В благодарность законопослушные европейцы попытались россиянина отравить, сломали руку, подставили и, с чувством выполненного долга, выслали в Россию.



Без жилья, средств и работы, с покалеченной рукой, Кобец пытается начать жить в России с нуля. Сейчас его заработок — съемки в массовке для российских сериалов, а пища — объедки из уличных баков. Вячеслав надеется, что российские трудности для него временны, скоро он вернется в Германию и получит обещанное лечение. На чужбине считают иначе.



О жизни украинского беженца в России и Европе в материале ИА «Политика сегодня».





