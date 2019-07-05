Столтенберг заявил, что Совет Россия-НАТО обсудит Украину и ДРСМД

Заседание Совета Россия — НАТО проходит в Брюсселе в пятницу, 5 июля. Его ключевой темой станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Переговоры стартовали после полудня, как и было запланировано. Заседание пройдет в формате постпредов. Мероприятие возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отмечает РИА Новости. С российской стороны председательствовать будет исполняющий обязанности постпреда РФ при НАТО Юрий Горлач.

По словам Столтенберга, главными темами заседания станут ситуация на Украине, ДРСМД и меры повышения транспарентности.