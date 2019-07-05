Эрдоган заявил, что подрыв машины в Рейханлы мог быть терактом

Взрыв автомобиля произошел в турецком городе Рейханлы, который находится в граничащей с Сирией провинции Хатай, сообщают СМИ республики 5 июля.

Согласно данным журналистов, двое людей погибли. Предполагается, что они были в машине в момент взрыва. Еще два человека ранены. В районе инцидента перекрыли дороги и предприняли меры безопасности. Отмечается, что окружающая инфраструктура не пострадала.

Происшествие прокомментировал президент Турции Тайип Эрдоган, который пообщался в Стамбуле с представителями СМИ. Он сказал, что в машине находились трое сирийцев, которые погибли.