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 Эрдоган заявил, что подрыв машины в Рейханлы мог быть терактом

Эрдоган заявил, что подрыв машины в Рейханлы мог быть терактом
15:05   5 Июля 2019
Весь мир

Эрдоган заявил, что подрыв машины в Рейханлы мог быть терактом

Эрдоган заявил, что подрыв машины в Рейханлы мог быть терактом

Взрыв автомобиля произошел в турецком городе Рейханлы, который находится в граничащей с Сирией провинции Хатай, сообщают СМИ республики 5 июля.

Согласно данным журналистов, двое людей погибли. Предполагается, что они были в машине в момент взрыва. Еще два человека ранены. В районе инцидента перекрыли дороги и предприняли меры безопасности. Отмечается, что окружающая инфраструктура не пострадала.

Эрдоган заявил, что подрыв машины в Рейханлы мог быть терактом

Происшествие прокомментировал президент Турции Тайип Эрдоган, который пообщался в Стамбуле с представителями СМИ. Он сказал, что в машине находились трое сирийцев, которые погибли.

«По предварительной информации, это происшествие имеет отношение к терроризму, там, вероятно, была бомба… Но пока результатов расследования нет, подождем», — заявил турецкий глава.

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Автор: Анна Манц
#турция #эрдоган #взрыв #машина #рейханлы

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