Эрдоган заявил, что подрыв машины в Рейханлы мог быть терактом
Взрыв автомобиля произошел в турецком городе Рейханлы, который находится в граничащей с Сирией провинции Хатай, сообщают СМИ республики 5 июля.
Согласно данным журналистов, двое людей погибли. Предполагается, что они были в машине в момент взрыва. Еще два человека ранены. В районе инцидента перекрыли дороги и предприняли меры безопасности. Отмечается, что окружающая инфраструктура не пострадала.
Происшествие прокомментировал президент Турции Тайип Эрдоган, который пообщался в Стамбуле с представителями СМИ. Он сказал, что в машине находились трое сирийцев, которые погибли.
«По предварительной информации, это происшествие имеет отношение к терроризму, там, вероятно, была бомба… Но пока результатов расследования нет, подождем», — заявил турецкий глава.
#Президент #Эрдоган #Рейханлы #МВД #Турция pic.twitter.com/OHw5FYniBw— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 5 июля 2019 г.