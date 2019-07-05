Амстердам отказался принимать «Евровидение» в 2020 году

Столица Нидерландов не сможет провести международный песенный конкурс в 2020 году из-за занятости всех подходящих для его проведения площадок. Об этом пишет NL Times.

Такое заявление сделала в Twitter мэр Амстердама Фемке Халсема. Ранее предполагалось, что Евровидение пройдет на крытой арене Ziggo Dome, но власти не смогли перенести ранее запланированные там мероприятия. Другое место подобрать не удалось. Мэр отметила, что многих местных жителей расстроит эта новость.

За право провести конкурс поборются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

В этом году конкурс прошел в Израиле. В концерте поучаствовали исполнители из 26 стран. Евровидение выиграл Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место досталось певцу из Италии Мамуду, а бронзу забрал российский певец Сергей Лазарев.