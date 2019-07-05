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14:48   5 Июля 2019
Россия

Губернатор Подмосковья поздравил «ЗиО-Подольск» с юбилеем

Губернатор Подмосковья поздравил «ЗиО-Подольск» с юбилеем

Легендарному заводу «ЗиО-Подольск» исполнилось сто лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников предприятия с праздником и поблагодарил за труд и мастерство. Об этом 5 июля сообщает телеканал «360»

Воробьев, обращаясь к сотрудникам, отметил, что они выполняют важную работу уже 100 лет. 

«Стабильность — признак мастерства. Новые компетенции, новые изделия — это очень важно. Я хотел бы вас поблагодарить. Мы сегодня отмечаем День промышленника. Это ваш праздник! Хочется сказать слова благодарности за ваш труд!» — заявил губернатор Московской области. 

Кроме этого, Воробьев вручил награды представителям династии завода — Владимиру Ильичу Харчевникову, а также Николаю Яковлевичу Лощилину. Они — главы трудовых династий. По информации телеканала, общий стаж Харчевниковых — 388 лет, а Лощилиных — 194 года. 

«За целый век на «ЗиО-Подольск» появились свои легендарные династии. Я очень рад вручить представителям этих династий заслуженные награды», — сказала Воробьев. 

«ЗиО-Подольск» также подписало соглашение с Подольским колледжем имени Никулина. Отныне студентам предоставят не только практику на заводе, но и стопроцентное трудоустройство. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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