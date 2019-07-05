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14:44   5 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника

Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении главы компании по производству буровых установок Андрея Загороднюка своим внештатным советником. Документ опубликован на сайте президента.

«Назначить Загороднюка Андрея Павловича советником президента Украины (вне штата)», — сказано в указе.

Загороднюк — гендиректор компании Discovery Drilling Equipment. Также он является руководителем проектного офиса реформ при Минобороны Украины.

Ранее Зеленский освободил от должности главу Донецкой области и назначил на этот пост Павла Кириленко, который до этого работал в Генпрокуратуре. 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #зеленский

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