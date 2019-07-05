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14:30   5 Июля 2019
Россия

Все запущенные с космодрома «Восточный» спутники вышли на орбиту

Все запущенные с космодрома «Восточный» спутники вышли на орбиту

Метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 и 32 малых спутника разных стран отделились от разгонного блока «Фрегат», который вывела на орбиту ракета «Союз-2.1б».

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Союз-2.1б» стартовала с 33 спутниками с космодрома Восточный 5 июля. Помимо «Метеора» на орбиты вышли спутники Британии, ФРГ, Америки, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты ряда стран.

В 2017 году запуск аналогичного спутника прошел неудачно - разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неверных алгоритмов.

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Автор: Ольга Шпакова
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