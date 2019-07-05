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14:34   5 Июля 2019
Россия

Бетоновоз врезался в стену здания дипмиссии РФ в Тегеране

Бетоновоз врезался в стену здания дипмиссии РФ в Тегеране

Здание российского посольства в Тегеране стало участником ДТП с грузовиком, сообщают иранские СМИ 5 июля. Данные подтвердили и представители дипломатической миссии России.

Согласно данным, перед тем, как бетоновоз протаранил стану здания российского представительства, он перевернулся во время движения и повредил несколько автомобилей. Авария произошла в 4.40 по местному времени, 3.10 по московскому.

«Пострадавших среди сотрудников посольства нет», — отметил один из дипломатов.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа тормозов у транспортного средства. Водитель погиб на месте. К зданию оперативно прибыли сотрудники дорожной и дипломатической полиции, скорая помощь, а также представители местной власти.

На данный момент продолжается оценка нанесенного ущерба. Отмечается, что жизни и здоровью россиян ничего не угрожает. Члены местного правительства помогают в ликвидации последствий ДТП. Сейчас на месте происшествия стоит щитовое заграждение и дополнительный пост дипполиции.

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Автор: Анна Манц
#авария #дтп #посольство #тегеран

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