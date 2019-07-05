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14:17   5 Июля 2019
Россия

Путин прокомментировал отношения РФ и Италии пословицей

Путин прокомментировал отношения РФ и Италии пословицей

Российский лидер Владимир Путин рассказал итальянскую пословицу о дружбе. Президент выступал на обеде с участием представителем Российского-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ.

Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля, передает 5 июля RT. 

Говоря об отношениях России и Италии, президент Путин рассказал итальянскую пословицу. 

«И, если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: «Искренность в отношениях — залог настоящей дружбы». Именно это качество — прямоту, открытость для диалога и сотрудничества — мы всегда ценим в наших итальянских партнёрах», — заявил он. 

Путин также подчеркнул, что обе страны заинтересованы в развитии взаимовыгодных связей. При этом он добавил, что экономика - важнейшая сфера сотрудничества между Италией и Россией. 

Ранее Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выразил надежду на помощь Италии в восстановлении отношений России и Евросоюза. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #италия #политика #общество #весь мир

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