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14:02   5 Июля 2019
Россия

Рябков поучаствует в заседании бюро Движения неприсоединения в Венесуэле

Рябков поучаствует в заседании бюро Движения неприсоединения в Венесуэле

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков рассказал о рабочей поездке в Венесуэлу с 20 по 22 июля.

Он напомнил, что Россия — постоянный наблюдатель венесуэльского Движения неприсоединения. В связи с этим, чиновник будет представлять страну на министерском заседании бюро. Помимо этого, планируется ряд двусторонних встреч.

Рябков поучаствует в заседании бюро Движения неприсоединения в Венесуэле

23 января спикер парламента Хуан Гуаидо объявил, что он является президентом страны на время работы временного правительства. США признали его новой главой и потребовали от законного лидера Николаса Мадуро исключить силовые действия против оппозиции. Следом за Америкой экс-спикера парламента признали временным президентом Венесуэлы ряд стран.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров посчитал, что события в государстве — очередное грубое вмешательство во внутренние дела страны, а участники мирового сообщества, которые признают Гуаидо, причастны к ситуации.

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Автор: Анна Манц
#мид #рябков #венесуэла

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