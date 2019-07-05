Рябков поучаствует в заседании бюро Движения неприсоединения в Венесуэле

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков рассказал о рабочей поездке в Венесуэлу с 20 по 22 июля.

Он напомнил, что Россия — постоянный наблюдатель венесуэльского Движения неприсоединения. В связи с этим, чиновник будет представлять страну на министерском заседании бюро. Помимо этого, планируется ряд двусторонних встреч.

23 января спикер парламента Хуан Гуаидо объявил, что он является президентом страны на время работы временного правительства. США признали его новой главой и потребовали от законного лидера Николаса Мадуро исключить силовые действия против оппозиции. Следом за Америкой экс-спикера парламента признали временным президентом Венесуэлы ряд стран.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров посчитал, что события в государстве — очередное грубое вмешательство во внутренние дела страны, а участники мирового сообщества, которые признают Гуаидо, причастны к ситуации.