Путин отметил динамичное развитие образовательного форума «Территория смыслов»

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму участникам, организаторам и гостям всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов». Глава государства отметил динамичное развитие мероприятия.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля в пятницу, 5 июля. Путин назвал программу форума продуманной, насыщенной и разнообразной. По словам президента, его участников ожидают интересные и содержательные мероприятия: лекции и семинары, мастер-классы и обсуждения.

«Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает всё больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную молодежь из многих регионов», — отметил Путин.

Пятый всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» открылся в пятницу в подмосковном Солнечногорске.