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14:06   5 Июля 2019
Россия

Перенесшие ишемический инсульт петербуржцы получат лекарства бесплатно

Перенесшие ишемический инсульт петербуржцы получат лекарства бесплатно

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил изменения в Социальный кодекс города. Об этом 5 июля сообщили в Смольном.

Документ расширяет категорию граждан, которые могут претендовать на получение лекарств за счет казны уже в этом году. Теперь на это имеют право пациенты, которые перенесли ишемический инсульт. Обеспечивать таких людей препаратами будут на протяжении первого года.

В прошлом году доля повторных ишемических инсультов среди поступающих на лечение горожан выросла до 21 процента (около трех тысяч человек в год). Средний показатель по России составляет 10-12 процентов.

Обеспечение лекарствами позволит проводить более качественную профилактику повторного инсульта.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #беглов #лекарства

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