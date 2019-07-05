Перенесшие ишемический инсульт петербуржцы получат лекарства бесплатно

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил изменения в Социальный кодекс города. Об этом 5 июля сообщили в Смольном.

Документ расширяет категорию граждан, которые могут претендовать на получение лекарств за счет казны уже в этом году. Теперь на это имеют право пациенты, которые перенесли ишемический инсульт. Обеспечивать таких людей препаратами будут на протяжении первого года.

В прошлом году доля повторных ишемических инсультов среди поступающих на лечение горожан выросла до 21 процента (около трех тысяч человек в год). Средний показатель по России составляет 10-12 процентов.

Обеспечение лекарствами позволит проводить более качественную профилактику повторного инсульта.